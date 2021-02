Razigrana Zala in Gašper: snežna poslastica

So tudi vas ob pogledu na fotografijo spreletele skomine? Nekateri to počnejo poleti, ko zagrizejo v osvežilni sladoled, glasbeni dvojec pa si je privoščil zimsko poslastico. Zala in Gašper sta se namreč podala na prvi letošnji boj s kepami, med medsebojnim obračunavanjem pa sta se neznansko zabavala. Naša mlada talenta se vsekakor znata spraviti v dobro voljo, saj se po ustvarjanju glasbe prileže malce sprostitve, vremenske razmere pa so idealne za snežne radosti. Komu se je prej zanohtalo in kdo je pojedel več snega, nam nista želela izdati, namignila sta le, da je bil keparski boj brutalen.

