Ranko Babić: V meni je vedno manj Bosanca (Suzy)

Ob takšnem naslovu in fotografiji Ranka Babića v podalpskih oblačilih se človek vpraša, ali je naš komik bosanskih korenin v svojih globinah morebiti srečal slovenski alter ego. »V Bosni na nas, ki smo svobodomiselnega duha, včasih gledajo z velikim začudenjem.« »Še pred nekaj leti sem bil prepričan, da sem vedno večji Bosanec, a to očitno ne bo držalo. Vsako leto je vedno manj Bosanca v meni. Ko gremo na obisk v Bosno, me sorodniki zbadajo, da sem se spremenil v pravega Slovenca. Moje navade in običaji se spreminjajo, a očitno tu ni kaj storiti. To je življenje,« se zasmeji. Rojen je v Slov...