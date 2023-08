»Po nesreči se je zdelo skoraj nemogoče, da bom kdaj spet živel po starem. Z veliko volje, trdega dela, optimizma in strokovne pomoči pa se mi dogaja prav to. Vesel in hvaležen sem za vsak napredek. In zdaj, dobri dve leti po hudi letalski nesreči na Češkem, lahko skoraj normalno hodim, šel sem že na kar nekaj koncertov, vzel v roke fotoaparat, se peljal z letalom ... Ko bom jeseni zaključil rehabilitacijo, si želim še več vsega tega, živeti dalje in delati,« je optimističen fotograf, ki si ne želi, da bi ga nesreča obremenjevala vse življenje, ampak bila samo ena stvar, ki se mu je zgodila, k...