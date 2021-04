Preobrazba Lee Sirk

Priljubljena pevka Lea Sirk je prava kameleonka, ki nas je v zadnjih letih pogosto navduševala z različnimi pričeskami, njeni lasje pa so bili modri, vijolični, blond, rjavi in roza. Tudi tokrat je Lea osvežila barvo las, in sicer se je vrnila k svoji najljubši, saj je svetle tone zamenjala za pastelno rožnate.



Seveda pa ni ostalo le pri tem, njeni lasje so precej krajši, za kar je pevka potrebovala nekaj poguma. A je bila nad rezultatom navdušena. »Kdo je rekel, da si ne upam?! Pa, pa, laski, moja glava je lažja,« je zapisala na družabnem omrežju, kjer je oboževalcem ponosno pokazala novo pričesko.

