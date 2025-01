Prehlajeni, a še vedno urejeni! Triki za zdrav in svež videz (Suzy)

Med prehladom se je seveda najbolje držati doma, vendar nam današnji hitri tempo življenja pogosto narekuje, da se moramo odpraviti med ljudi, tudi ko bi v resnici morali ležati doma. Kako v tem primeru ustvariti vsaj približno zdrav in čeden vtis?

Nega kože

Med prehladom je nega nosu ključna, saj lahko izpihovanje in brisanje povzročita draženje in rdečico. Ena izmed prvih stvari, ki jih lahko storite za zmanjšanje draženja, je uporaba robčkov z losjonom. Izogibajte se grobim materialom, kot so prtički in papirnate brisače, saj lahko dodatno poškodujejo kožo okoli nosu in podaljšajo čas celjenja.

Zdrava rdečica

Če je vaš nos že rdeč in razdražen, lahko uporabite 1-odstotno hidrokortizonsko kremo za pomiritev in zdravljenje kože. Rdečico bo prekril visoko pigmentiran korektor na rumeni osnovi.

Če boste, še preden se pojavi prehlad, dobro vlažili kožo z maskami in kremami, bo ob prehladu manj poškodovana. Zjutraj uporabljajte intenzivno bogate vlažilne kreme s teksturo, tudi če imate mešano do mastno kožo. Nikar ne preskočite večerne nege, ki naj bo bogata tudi s hranili za kožo.

Izboljšuje volumen

Ko ste že prehlajeni, bo vaša glavna naloga odpravljanje sivkaste polti. Pri tem vam lahko pomagajo maske za obraz z vitamini v kombinaciji z odmerkom luščilnih AHA-kislin, ki preprečijo kopičenje odmrlih celic in kožo naredijo mehko in gladko.

Oči in ustnice

Tudi zabuhlost, rdečica in razpokane ustnice, ki se pojavijo pri prehladu, je mogoče omiliti. Že 15 minut počitka s hladnimi čajnimi vrečkami na očeh opazno zmanjša zabuhlost in rdečico, saj ima čaj pomirjujoč učinek na kožo in pomaga zmanjšati vnetje. Če so oči krvave, uporabite kapljice zanje. Stilistka iz Los Angelesa Allison Dickerson priporoča uporabo kapljic, ki ne le zmanjšajo rdečico, ampak tudi navlažijo in ohladijo oči. Za bolj zdrav videz oči obrobite veke z belim svinčnikom ter uporabite maskaro, ki bo razširila pogled in odpravila vtis utrujenosti.

Dišeči miniji

Razpokane ustnice preprečimo z uporabo balzamov. Še posebno priporočljivi so tisti, ki vsebujejo vitamine A in E ter zaščitni faktor za zaščito pred škodljivimi žarki UVA in UVB. Pomembno je tudi zgodnje prepoznavanje in zdravljenje herpesa na ustnicah. Tistim, ki se soočajo s ponavljajočimi se izbruhi, lahko koristijo protivirusna zdravila, ki jih je treba uporabiti takoj ob prvih simptomih. Ko je herpes že zunaj, pomaga olje čajevca.