Nedavno je v Planici od ganjenosti jokalo na deset tisoče ljudi, mnogi so solze potočili doma ob gledanju filma športne novinarke, ki je v rekordno kratkem času pripravila izjemen portret skakalnega šampiona. »S Petrom se poznava že več kot petnajst let in lahko rečem samo, da je več kot izjemen. Ne samo kot športnik, temveč tudi kot človek, ki je v vsem tem času doživel neverjeten razvoj na vseh področjih, hkrati pa kljub uspehom ostal skromen, srčen in zaščitniški do najbližjih,« pravi. Polona je v izredno kratkem času pripravila izjemen portret Petra Prevca. Polona Bertoncelj, ki je v Pla...