Velenjske rockerje, katerih začetki segajo v daljno leto 1986, vsi najbolje poznamo po priredbi s slovenskim naslovom Mlinar na Muri iz leta 1994, čeprav so si ime naredili z avtorsko skladbo Objemi me leta 1992, s katero so zmagali na Pop delavnici, nekdaj pomembni glasbeni prireditvi. Desetletja in številne vzpone in padce pozneje sta gonilna člana pevec Matjaž Ograjenšek in kitarist ter avtor glasbe Zvone Hranjec še vedno polna elana, v sijajni življenjski pripravljenosti, odločena, da storita vse, da bi s svojim bendom še čim večkrat stala na odru in se poskušala z glasbo dotakniti ljudi....