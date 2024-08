Pevec Čukov je mamo presenetil za rojstni dan (Suzy)

Pevec Čukov Jernej Tozon si je lani poleti omislil posebno ljubico, po kateri je dolgo hrepenel. Z rdečo vespo se že dobro leto vozi po novih poteh, raziskuje skrite kotičke in se pogosto izogne gneči na cesti. Praktična lepotica z nostalgičnim pridihom ga tudi letos spremlja na številne izlete, na prav posebno dogodivščino se je nedavno z njo podal v družbi mame Zdenke. Simpatično gospo, sicer profesionalko pevko, je ljubljeni sin za 70. rojstni dan močno presenetil, ko ji je predlagal, da se skupaj z njim prvič zapelje na vespi. Avanturistka po srcu, tako kot njen sin, se je hitro opogumila, si nadela čelado in se prepustila adrenalinu. Jernej je zelo previden voznik, ki je mami privoščil nepozabno izkušnjo z vespo, ob tem pa velja omeniti, da sta se oba izvrstno zabavala in sklenila, da se bosta še kdaj skupaj podala na pot.