Odbojkarski as še tretjič očka (Suzy)

Medtem ko njegovi odbojkarski kolegi zmagujejo na turnirju Lige narodov, Tonček Štern zmaguje na zasebnem področju. S partnerico Heleno Bera sta namreč še povečala že tako veliko družino. Najstarejši hčerki Juliji in sinu Tončku mlajšemu se je pridružil še Jakob. To je najlepše darilo za težavno obdobje, ko je moral zaradi zdravstvenih zapletov izpustiti službeno potovanje na Japonsko in v Francijo. Reprezentanca ga sicer potrebuje in pogreša, a so veseli, da je rojstvo otroka vsaj malce ublažilo poškodbo. Lahko je prisostvoval dogajanju v porodnišnici in med bodrenjem drage pospremil na svet novega odbojkarskega navijača. Vse besede so odveč, zato nas je priljubljeni športnik nagradil z zgovorno fotografijo, ki sporoča, da se mamica in mali junak odlično počutita. Očka pa je tudi pogumno prestal vznemirljivi porod.