Obdobje mrkov: Ne bo šlo vse po načrtih (Suzy)

Še vedno smo v nemirnem obdobju med mrki, sončni se dovrši v ponedeljek, Merkur pa istočasno potuje navidezno nazaj v ovnu. Pričakujte, da se zadeve, okoli katerih se vrtite v tem času, ne bodo odvijale po načrtih. Deležni bomo zamud, ovir, lahko se kvari tehnika, večja je možnost napak in nesporazumov. Oborožite se s potrpežljivostjo in se zavedajte, da bodo težave konec meseca, ko bodo turbulence za nami, videti popolnoma drugače kot zdaj. Za marsikaj boste lahko rekli, da se je tresla gora in rodila miš. Sončni mrk bodo najbolj čutili ovni, tehtnice, raki in kozorogi. Poudarjeno bo zdravljenje bolečih odnosov z drugimi, lahko se bomo morali posloviti od nečesa.

Venera v petek vstopi v ovna, tako bomo v ljubezni odločnejši, drznejši, samozavestni in se manj prilagajali in popuščali. V soboto bodo razgrete strasti, v sredo bomo težko napredovali, v četrtek pa nam lahko postane jasno nekaj, s čimer smo se dolgo ukvarjali.

Petek, 5. 4. Venerin premik v ovna bomo čutili kot večjo neposrednost in energičnost v odnosih. Kljub temu čas ni primeren za novo zvezo, nakup oblačil, lepotne tretmaje ali pomembne romantične odločitve. Popoldne počivajte.

Sobota, 6. 4. Že zjutraj bomo polni energije, ki jo izkoristimo za delo in šport, lahko tudi za strastna doživetja v spalnici, ne za prepire in uveljavljanje svoje volje. Okoli poldneva nas lahko nekaj potre. Zvečer bo energija prijetnejša.

Nedelja, 7. 4. Dopoldne bomo zaspani, utrujeni, sanjavi, nič se nam ne bo ljubilo. Vzemite si čas zase, saj smo pred mrkom. Zvečer lahko doživimo prijetne čustvene trenutke s partnerjem. Odpravita se na sproščen sprehod.

Ponedeljek, 8. 4. Sončni mrk se dovrši zvečer, tako se bo čez dan napetost stopnjevala. Spustite vse, kar vam ne služi več, ne rinite z glavo skozi zid. Več pritiskov lahko pričakujete v odnosih, ki ne delujejo in v katerih ste nenehno prizadeti.

Torek, 9. 4. Dopoldne bomo še bolj energični, po 13. uri pa Luna vstopi v prizemljenega bika in dogajanje se bo umirilo in stabiliziralo. Privoščite si razvajanje za dušo, kakšno malenkost, z velikimi nakupi in tretmaji pa počakajte.

Sreda, 10. 4. Dva koraka naprej in dva nazaj, se vam bo danes zdelo, da se premikate. Kot bi hkrati pritiskali na plin in stiskali zavoro. Ne vztrajajte pri rečeh, ki se zapletajo, lotite se česa drugega. Zvečer je čas za druženje in pogovore.