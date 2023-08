Prva generacija meglic je večinoma služila navlažitvi kože in njeni osvežitvi v vročih dneh, meglice nove generacije pa imajo kompleksnejše učinke. Iz sramežljivih izdelkov za občasno uporabo so se razvile v močne večnamenske preparate za nego kože. Uporaba kakovostne meglice vidno izboljša stanje kože, z njeno pomočjo pa poskrbimo tudi za lepši videz ličil. Toner, serum, podlaga Glavna prednost meglic je njihova vsestranskost. Uporabljamo jih lahko kot vlažilni tonik, lahkoten serum ali podlago za ličenje, tudi zgolj kot osvežitev ob dneh, ko se temperature povzpnejo visoko nad 25 stopinj C...