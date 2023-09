Nika Zorjan praznuje (Suzy)

Hišni ljubljenčki so enakovredni družinski člani, zato nas ne sme presenetiti, da se tudi njihovi rojstni dnevi praznujejo po vzoru lastnikov. Pri Niki Zorjan je ljubezen do živali zelo močna, in kadar je čas za njihovo boksarko, se slavi v velikem slogu. Lili sicer ni upihnila svečk, je pa simbolično pohrustala pravljično število briketov in s slastjo pospravila torto, narejeno iz pasje hrane. Pevka nam je priznala, da je psička njihova največja sreča in brezmejna ljubezen, žal pa je tokrat na tem posebnem slavju manjkala sestra Eva. Štirinožni nagajivki so zaželeli, da bi ostala zdrava in še naprej tako dišeča Preciosa Casandra Elizabeta, kot jo ljubkovalno kličejo. Svojevrstno darilo ji je namenila tudi Nika z izidom nove skladbe z naslovom Rojena, da mi je lepo, za katero je prispevala nekaj verzov, sodelovala pa je tudi pri režiji spota.