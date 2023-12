Neverjetnih 35 let Alenke Godec. Hvaležna, da se ji veliki uspehi dogajajo tudi po petdesetem! (Suzy)

Nikoli ni rinila v ospredje in se 'ponujala' medijem, temveč se je raje zaprla v studio in ustvarjala nove pesmi. Svojo zasebnost rada ohrani zase, čeprav hitro pove, da je hvaležna za podporo moža Primoža, s katerim imata odraslega sina, ki se je že osamosvojil. In tako je v delu, ustvarjanju in ljubezni, kot bi mignil, minilo 35 let uspešne kariere in še nekaj več življenja. Alenka Godec ne more verjeti, da je junija minilo 35 let od Pop delavnice, na kateri se je, navdušena nad petjem, prvič predstavila v javnosti. Alenka se na velikih odrih počuti kot riba v vodi. »Tisto so bili čisto d...