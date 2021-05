Ob tem smo se spomnili prvih sedmih sezon in zmagovalcev ter zmagovalk, ki so na odru Talentov zasijali v vsej svoji nadarjenosti ter navdušili Slovenijo. Kje so in kaj počnejo danes? Lina Kuduzović je v prvi sezoni šova zmagala leta 2010. Dve leti pozneje se je z družino preselila v Švico, kjer je nastopila v tretji sezoni šova Švica ima talent in prišla naravnost v polfinale. Preizkusila se je tudi v Bolgariji, na otroški Evroviziji, in Sloveniji priborila tretje mesto. Uspehi so ji dali nov zagon, saj je sodelovala tudi na nemški otroški različici šova The Voice. Julija Kramar je gledalce S...