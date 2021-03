Nasvidenje, Malibu!

-Beverly Hills, CA - 01/11/2014 3rd Annual Sean Penn & Friends HELP HAITI HOME Gala Benefiting J/P HRO -PICTURED: Pamela Anderson -, Image: 181630150, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Sara De Boer / INSTAR Images / Profimedia

Igralkaje lastnica prelepe nepremičnine v enem izmed najprestižnejših koncev Kalifornije, Malibuju. Hiša ob morju z zasebno plažo leži na okoli 580 m2 velikem ozemlju, zvezdnica pa jo je predelala in opremila po svojem okusu.V notranjosti so tri spalnice in tri kopalnice, veličastna jedilnica s sodobnim stilskim pohištvom in prostorna kuhinja s pultom, ki je lahko dodatna jedilna miza. Pred hišo kraljujeta mogočen bazen ter elegantna masažna kopel iz kamna.Zdaj igralka nepremičnino prodaja, saj se z novim možem, nekdanjim varnostnikom, s katerim sta se poročila na sveti večer leta 2020, seli v Kanado.Zvezdnica pa namerava s prodajo tudi dobro zaslužiti, saj želi za hišo, ki jo je leta 2000 kupila za 1,5 milijona evrov, iztržiti kar 12,5 milijona evrov.