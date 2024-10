Zvezde Instagrama: najbolj sončni nasmeh Metke Albreht (Suzy)

Na domači družabni sceni boste težko srečali koga s tako nalezljivo, čisto in toplo energijo, kot jo premore ona. Zaslovela je v devetdesetih, ko so bili izbori najlepših Slovenk na vrhuncu, in se nam v hipu zasidrala v srca. Iz ospredja se je premaknila v ozadje nastajanja zabavnega programa ter si ustvarila ime zelo iskane stilistke. Vendar nas poleg številnih kreativnih projektov navdihuje tudi z aktivnim načinom življenja, kar dobro poznajo tisti, ki se zbujajo z njenimi sončnimi vzhodi nad Ljubljano. In prav takšen, z žarki obsijan, je njen obraz, s katerega nikoli ne zbledi znameniti biserni nasmeh.

OBJAVE: 1.902

SLEDILCI: 25.345

SLEDI: 778

Njen profil je oživel novembra 2016, v črno-belem odtenku in fascinantni postavi.

Nanizala je številne športne podvige, med drugim je večkrat odtekla newyorški maraton.

Vse obvlada! Tudi v vlogi mornarke je suverena.

Zadnja leta skrbi, da je Magnifico na odru oblečen po zadnji modi.

Lepotica za vse letne čase.

Z dobro prijateljico Betko Šuhel sta v dvoje ušpičili že veliko zanimivega.

Poskočno gre skozi življenje.

Na konju si napolni dušo.

Rožice za rožico

Vzponi na Šmarno goro so postali vsakodnevna jutranja rutina.