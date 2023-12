Mychy: Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Veselimo se malih dosežkov, ki nas vodijo bliže k ciljem. Vsak dan prinaša priložnost za nove izkušnje, zato si vzemimo trenutek, da se veselimo vsega, kar je pred nami. Pot, ki nas kliče, zahteva, da se prepustimo in spustimo pričakovanja. Izzivi, ki nas morebiti čakajo, niso prepreke, temveč priložnosti za učenje in rast.

Ne bojte se jih, saj se iz kaosa rojeva največja modrost. Zdaj je pravi čas, da upočasnimo vrvež in si vzamemo čas zase. Razmislimo o naslednjih korakih, ki jih načrtujemo. Vzpostavimo notranji dialog in razmislimo, kako naprej. Ne pozabite poslušati svojega srca, kajti v njem se skriva prava modrost. Prav tako ne pozabite upoštevati svojih sposobnosti in si dovolite občutiti, kar se dogaja v vas. Naj bodo uvidi, ki jih boste dobili skozi namige, sporočila ali besede, vodilo za vaše naslednje korake. Naj se ti trenutki načrtovanja in razmisleka razvijejo v nekaj posebnega.

Začnimo notranji dialog in načrtujmo, kako naprej. Ne pozabite poslušati srca, kajti v njem se skriva prava modrost. Upoštevajte svoje sposobnosti ter občutite, kar se dogaja v vas.

Zdaj, v tem trenutku, je priložnost za nekaj novega, nov pogled nase, na svet, projekt ali odnos. To je čas, ko se odpirajo vrata novim izzivom in rasti. Veselimo se tudi malih korakov in veselimo vsega, kar je pred nami. Sami boste iz svoje duhovne esence oblikovali pot, ki bo pokazala, kako se lahko premaknete v smeri svojega srca. Spomini na preteklost bodo postali jasni, tako osebno kot kolektivno. Najmočnejša senca bo zdaj prišla na površje in iz nje bo zrasla največja modrost. To bo obdobje, ko se bo resnica pokazala v vsej svoji moči. Ne bojte se tega.

Zdaj si vzemite čas zase, za umik in pogled vase. Razumite, da morda ne bodo vsi, ki vas obkrožajo, razumeli vaših misli. Naj vam bo jasno, da vaš glas šteje. Ne bojte se, če se vaše misli ne bodo ujemale z drugimi. Naj to obdobje postane priložnost, da razumete, kateri deli vašega življenja so se morda izkazali za težavne.