Mladim harmonikarjem so se uresničile sanje (Suzy)

Vsi v Stožicah so bili priča izjemnemu nastopu harmonikarjev Glasbene šole Bučar na dogodku Night of the Dragon. »Zelo sem ponosen, da so naši naši harmonikarji navdušili občinstvo na dogodku, ki smo jo po slovensko poimenovali Noč zmaja in je bila posvečena zaključku kariere izjemno uspešnega košarkarja Gorana Dragića, čigar navijači smo bili vsi v naši glasbeni šoli. Naši mladi glasbeniki so s svojo energijo poskrbeli za najbolj slovenski dve minuti v nepozabnem večeru, ko smo skupaj suvereno odigrali Avsenikovo Na golici in tako našo narodnozabavno himno ponesli v svet,« pove Simon Bučar, vodja glasbene šole in harmonikar, ki mu idej ne zmanjka.

Tako so raztegnili harmonike na poslovilni tekmi Gorana Dragića. FOTO: osebni arhiv

Kot nam je še razkril, je njihov nastop požel številne pohvale, občinstvo je, to smo lahko slišali in videli na televizijskih zaslonih, vriskalo od navdušenja, dvorana je bila že ob prvih taktih na nogah. »Učenci in mentorji glasbene šole Bučar smo počaščeni, hvaležni in ponosni, da smo imeli priložnost nastopati na tako velikem in predvsem edinstvenem dogodku, ki je bil organizacijsko in režisersko izredno dovršen, saj smo veliki športni navdušenci in nam je navijaštvo na športnih dogodkih zelo blizu,« še pove.

Priprave na odhod v dvorano v Stožicah FOTO: osebni arhiv

Zadnji počitniški vikend so se Bučar in njegovi harmonikarji ter še nekateri drugi pohodniki, več kot sto se jih je zbralo, odpravili še na glasbeno pohodniško zgodbo S harmoniko po Pohorju. To je že enajsti projekt, v preteklih letih so se odpravili po številnih kotičkih Slovenije vse od slovenske obale do Triglava. Ta glasbena šola ima za seboj veliko zanimivih projektov. Pred dvema letoma so s Čuki posneli nekatere največje uspešnice Čukov in jih povezali v venček. Lani marca je pevski zborček učencev te glasbene šole nastopil na odprtju svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici ob ansamblu Saša Avsenika.

Zadnji počitniški vikend so se učenci GŠ Bučar mudili na Pohorju.

Navdušili na odprtju festivala

Prav tako so lani moči združili s priznanim slovenskim raperjem Rokom Terkajem - Trkajem in z njim posneli skladbo z naslovom Tok rad, v kateri so v melodiji združili harmoniko, klavir, kitaro, flavto, bobne, pevski zbor in odličen rap. S točko Welcome to Slovenija, v kateri je sodelovalo 20 harmonikarjev in ansambel Osvajalci ter pevka Ana Košir, trobentač Jošt Osolin, klarinetist Gregor Bank in baritonist Aleš Šuštaršič, so navdušili na odprtju olimpijskega festivala evropske mladine v Mariboru, ko so zaigrali legendarni Slakovo V dolini tihi in Avsenikovo Na Golici. V točki so sodelovali še bobnarji Marka Soršaka - Sokija in plesalci plesne šole Bolero.

Ob koncu lanskega leta je Bučar presenetil s fotografijami s prelaza v Himalajo, kjer je na frajtonarico zaigral na najvišji točki takratnega trekinga, na prelazu Thorong La, ki leži 5.416 metrov nad morjem. Kmalu cilja še višje, njegov načrt je, da bi, seveda prav tako s harmoniko, stal tudi pod vrhom Mount Everesta.