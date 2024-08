Mlada jadralka Lina Eržen se je vpisala v zgodovino (Suzy)

Postojnčanka Lina Eržen je stara komaj 19 let, pa se je v zgodovino slovenskega športa že vpisala kot prva Slovenka, ki je na olimpijskih igrah v Parizu nastopila v jadranju na deski. »Temu sem posvetila dolga leta treningov, in ko sem izvedela, da mi je uspelo, sem bila v devetih nebesih!« je povedala.

Vse otroštvo je preživljala na morju, kot otrok se je z bratom in sestro ukvarjala z jadranjem na deski, vendar samo za zabavo, saj je prej plezala. Na začetku ni vedela, kam jo bo pot zanesla in kako obsežna ter zahtevna je lahko. »Vsak trening je naporen, če pristopiš k njemu zbrano in ga oddelaš na ravni, ki jo zahteva profesionalni šport. Veliko časa preživim v telovadnici ob vajah z utežmi, saj potrebujem moč in eksplozivnost, zato nimam veliko prostega časa. Kar ga imam, ga najraje preživim s prijatelji ob morju ter na raznih vodnih aktivnostih. Zelo me sprošča tudi hoja v hribe in preživljanje časa v naravi,« nam je zaupala.