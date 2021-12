Bilo je nekoč: Milena Zupančič

Ena naših največjih igralk je 18. decembra praznovala 75. rojstni dan. Odraščala je z dvema sestrama in mamo samohranilko, očeta ni poznala. Že v gimnaziji na Jesenicah je vedela, da bo igralka, njena najbolj znana in med občinstvom priljubljena vloga pa ostaja tragična Meta v filmu Cvetje v jeseni, čeprav je bilo to povsem na začetku njene kariere.

Milena z Borisom Cavazzo in Radkom Poličem po predstavi Boris, Milena in Radko, ki jo je režiral njen Dušan Jovanović.

Poznamo jo tudi po dolgoletnem ustvarjanju v ljubljanski SNG Drami, Prešernovo nagrado za življenjsko delo je prejela že leta 1993 in šest let pozneje še Borštnikov prstan. Ustvarila je nešteto filmskih, gledaliških in televizijskih vlog, čeprav pa je uradno upokojena, nikakor ne počiva, pač pa ves čas snema in nastopa.

Več kot štirideset let je ljubila Dušana Jovanovića, ki je umrl konec lanskega leta. Z njim ima tudi hčerko Mašo, na katero je zelo ponosna.

Leta 1999 je prejela Borštnikov prstan.

Nagrajena je bila že na Akademiji, leta 1970, s študentsko Prešernovo nagrado.

Z razpadom Jugoslavije se je za dolgo časa zaključila njena filmska kariera, ker je veljala za jugoslovansko igralko.

Že leta 1976 je v filmu Vdovstvo Karoline Žašler zaigrala ob Borisu Cavazzi.