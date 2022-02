Uživam, ko spremljam pare, ki se trudijo spoznavati še bolj poglobljeno in si res iskreno vzamejo čas drug za drugega. Zagotovo že veste in ste zasledili moje nenehno ropotanje o receptu za posvečen čas, ko naj si par vzame čas vsak dan vsaj pol ure zgolj za dvojino. Takrat so ugasnjeni televizija, telefoni in računalniki in sta osredotočena na pogovor, pomenkovanje in prijazno klepetanje. To ni čas za očitanja, napadanja in iskanja napak, kaj česa ni storil ali rekel. Ne, to je vajin 'posvečeni' čas, saj že beseda pove, da se posvečata drug drugemu s toplo naklonjenostjo in ljubeznijo...