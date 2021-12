Takšna ljubezen ima svoje izzive. Mora biti močna in iskrena, da par premaguje kilometre in ure potovanj sem ter tja. Včasih dobim vprašanje, ali je vredno, da on preživi ure in ure na cesti, da se vsaki drugi teden vozi k njej, svoji novi ljubezni, in da je ona pogosto na letalu, ko leti k njemu v Slovenijo. Pravzaprav nimam kaj odgovoriti, ker je odgovor znan, verjetno je bolj retorično vprašanje. Ali sta se dogovorila, da sta si čustveno in intimno zvesta? Ali sta se dogovorila za monogamno zvezo? S čim in kako negujeta svoj odnos, ko nista fizično skupaj? Običajno v tovrstnih primerih o...