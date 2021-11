Kar naprej študiram in raziskujem odnose ter ugotavljam, da praviloma vsi pozabimo na najpomembnejšega, to je odnos do sebe. Ste se zamislili? Kakšen je vaš odnos do vas samih? Ste do sebe prijazni, sočutni, strpni? Čutite naklonjenost do sebe ali v in na sebi najdete kup napak, slabih lastnosti in neprimernih čustev? Ste do sebe kruti in neprizanesljivi? In zakaj ste tako nespoštljivi do sebe? »To osebnostno preobrazbo zmorem, ker sem dovolj motivirana, da se prebijem skozi bolečino spoznanj, in želim najti nove ugotovitve ...« Vidite, veliko ljudi o sebi preprosto ne zna povedati kaj lepe...