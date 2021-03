Mario Galunič: Mama je ena sama ...

Ob posebnih trenutkih se radi spomnimo na svoje mame, jih zasujemo s poljubi, čestitkami, se z njimi poveselimo in prepoznavamo, koliko lepega so nas naučile. Trije priljubljeni znani obrazi so z nami delili občutenja o damah, brez katerih danes ne bi bili, kar so. Vsak po svoje so razkrili odnos, ki ga gojijo do svojih mam, globoko spoštljiv, duhovit, ganljiv, predvsem pa tak, ki izžareva močno povezanost. Mario Galunič materinskega dne ne praznuje, a vseeno bo letos tudi njegova mama v cvetju. »Včasih se z mamo šaliva, češ kakšen praznik so si izmislili. Mi smo družina, ki da nekaj na...