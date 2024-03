Mama je njena največja oboževalka (Suzy)

Če vsaj bežno spremljate Maraayo, veste, da sta Raay in Marjetka ob 20. obletnici skupnega življenja in ustvarjanja decembra izdala prvi album Pesmi, ki jih piše življenje, in se podala na prvo turnejo. Odziv je odličen, saj so vsi koncerti, vključno z majskimi Križankami, razprodani do poletja, ko sta že napovedala nov niz nastopov na gradovih. Vsaj tako kot zakonca Vovk in njuni oboževalci pa sta se nastopov razveselili njuni mami.

Izid tokratne Suzy sovpada z izidom pesmi Zaklad, ki jo je Marjetka napisala pod vtisom občutkov, ko je prvič postala mama. FOTO: Neo Visuals

»Obe sta se nama že pridružili na odru. Raayeva kot vodja zbora na koncertu na Jesenicah, moja me je presenetila s šopkom v Celju. Sicer sem vesela, da je moja mama tudi moja največja oboževalka. Od mladih nog mi stoji ob strani in me je vedno podpirala pri glasbi in petju, zato sem še posebno vesela, da ji lahko zdaj pokažem, da je bilo zaupanje upravičeno.

Sem čustvena in dobri odnosi v družini so mi zelo pomembni, kot vsaka mlada mama pa 'babico', sploh zdaj, ko sva na turneji, izkoristim za pomoč pri varstvu otrok,« se nasmehne Marjetka, ki že komaj čaka na veliki koncert v Križankah, ki ji ga je Raay podaril za 40. rojstni dan, tako da bo tam zagotovo tudi njena mama in še kup družinskih članov.