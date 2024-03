Magnifico predstavil svoje punce, ki nikoli niso ljubosumne (Suzy)

Pri glasbenikih velja pravilo, da gojijo sentimentalen odnos do instrumentov, kar potrjuje tudi Magnifico. Do svojih kitar je zelo spoštljiv in nežen. Še več, pravi, da so njegove punce. V zbirki se je čez leta nabralo veliko krasotic in vsaka nosi posebno zgodbo. So različnih barv, oblik in vsaka ima značilen zvok, zato jih prepozna z zaprtimi očmi.

Z njihovo pomočjo je ustvaril ogromno pesmi, saj ima ritual skladanja, da v svojem studiu ubira strune in zraven mrmra melodije. Te se nato spesnijo v velike uspešnice.

Njegove ljubice so mu vedno na voljo.

Ni slučajno, da kitare enačijo z ženskimi telesi, ko imajo tako lično oblikovan trup in dolg vrat. Njegovih sedem lepotic je skrbno spravljenih na stojalih, z njih redno briše prah in pazi, da so vselej pri roki. Najboljše pri vsem pa je, da nikoli niso ljubosumne in jih ne boli glava.