Modna strokovnjakinja in televizijska voditeljica Lorella Flego ostaja zvesta sebi. Pred leti se je odločila, da zasebnega življenja ne bo izpostavljala javnosti, tako je ostalo vse do danes. Hčerko Sofio nam je tako predstavila pri njenih osmih letih, o življenjskem sopotniku je še danes skrivnostna. Kljub temu je njen dolgoletni prijatelj in sovoditelj festivala Melodije morja in sonca Mario Galunič vedno nasmejani voditeljici na odru čestital ob izjemnem življenjskem dogodku – poroki. Ta se je zgodila nedavno in bila je sanjska. »Najin dan je bil dolgo načrtovan in čudovit. V teh dneh čakam...