Ljubiteljski sadjar Gojc piše spomine (Suzy)

Gojmirja Lešnjaka poznamo kot odličnega igralca, a tudi pevca. Le redki pa vedo, da ko ni na gledaliških in glasbenih odrih, veliko časa preživi v domačem sadovnjaku. »Zelo rad se ukvarjam s sadjarstvom. Lani sem bil precej jezen, ker mi je tri četrtine vsega, kar ni požrl jelen, uničila suša. Zato smo morali znova saditi in cepiti,« pravi Gojc, ki je zelo vesel, ko mu kaj zraste. Spomladi mu zaigra duša ob pogledu na cvetoče češnje, nato spet čez dobra dva meseca, ko obira zrele sladke plodove. Gojc se trudi, da bi mu zrasle tudi hruške in jabolka, tudi figam za zdaj dobro kaže. Malo časa, kolikor mu ga preostane, ko ni zaseden z ustvarjanjem in sadjarstvom, preživlja za računalnikom. Trudi se napisati svoje spomine. »Zdaj sem na treh četrtinah, čaka me še kar nekaj dela,« zadovoljno pravi vsestranski umetnik, ki ima še en skriti talent – fotografijo. Nekaj svojih fotografij je že pokazal javnosti, na druge pa še čakamo.

Slovenija, Škofi, 14.8.2019. Gledališki igralec Gojmir Lešnjak in kostumografinja Zvonka Makuc. [avtor:Suhadolnik Jože]