Kažipot planetov (Suzy): Ne vlagajte, ne posojajte denarja in ne kreditirajte se

Glavna astrološka dogodka tedna bosta prestop Sonca v znamenje leva in Venerin obrat v retrogradno gibanje. Prvi vpliv bomo čutili kot povečano samozavest in energijo. Želeli bomo, da se ves svet vrti okoli nas, da smo spoštovani, cenjeni in v središču pozornosti. Pri tem moramo paziti na ego, saj nas prevelika vzvišenost ne bo pripeljala daleč.

Ko se Venera obrne v navidezno gibanje nazaj, to močno vpliva na finance in ljubezenske odnose. Ne kupujte dragih in lepih predmetov, saj boste nakup obžalovali. Ne vlagajte, ne posojajte denarja in ne kreditirajte se. Vrnejo se lahko nekdanji ljubimci, a le, da bi dokončno razčistili z njimi, zato ne pričakujte česa več. Vse do septembra tako tudi ni pametno začenjati nove zveze, saj se bo odnos spremenil, ko bo Venera spet direktna. Tudi zaroko ali poroko raje prestavite na ugodnejši čas.

Petek, 21. 7. Zbudili se bomo napeti, čez dan se bodo stopnjevali pritiski. Zdelo se nam bo, da ne moremo zmagati, saj nam močnejša avtoriteta nenehno nasprotuje. Umaknite se, ne merite moči z drugimi. Večer bo prijeten.

Venera se obrača, bodite previdni v odnosih. Več je možnosti za ljubezen na prvi pogled, a ne pričakujte, da se bodo simpatije, ki jih spoznate v tem času, dolgo ohranile. Ne zapravljajte, ne vlagajte!

Nedelja, 23. 7. Hiter in dinamičen dan, ko bodite pazljivi na cesti, pri športu in nevarnih opravilih. Več je možnosti prepirov. Načrti se nam bodo spreminjali, ne vztrajajte za vsako ceno pri njih. Umirite se, več bo stresa.

Ponedeljek, 24. 7. Umirjen in harmoničen dan, ko bomo usmerjeni v odnose in pri vsem iskali srednjo pot. Pomembnejših aspektov ni, tako bomo hitro opravili s službo in pohiteli v partnerjevo družbo.

Torek, 25. 7. Luna bo do večera v umirjeni tehtnici. Mirni bomo, nagnjeni k sklepanju kompromisov. Jutro bo prijetno, očarljivi in živahni bomo. Zvečer lahko naletimo na ovire, ki pa jih bomo s trudom premagali.

Sreda, 26. 7. Luna bo ves dan v intenzivnem škorpijonu, tako bodo tudi naša čustva poglobljena, vse bomo jemali bolj osebno. Najbolj energični bomo okoli 13. ure, ko je čas za šport in fizično delo. Ne pretiravajte z alkoholom!