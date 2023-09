Kažipot planetov: Polna luna se dovrši opoldne, nato napetost počasi začne popuščati (Suzy)

Petkova polna luna v ovnu zaključuje projekte, delo, s katerimi smo se ukvarjali. Kaže turbulence v odnosih – marsikatera zveza se lahko zatrese ali poči ob nepričakovanih dogodkih. V tem času je pametno počakati s finančnimi naložbami, lepotnimi operacijami, tudi obiskom frizerja, saj ne bo šlo nič po načrtih.

Nemiren dan, posebno na finančnem področju in v odnosih. Polna luna se dovrši opoldne, nato napetost počasi začne popuščati. Energije bomo imeli še vedno dovolj. Napetost preženimo s športom.

Karta polne lune kaže finančno pomoč drugih držav pri poplavah, a tudi nejasnosti pri deljenju sredstev in komunikaciji, povezani s tem. Prevladovalo bo sočutje, transparentnosti pa ne bo dovolj.

Od sobote do torka lahko Merkur prinese nove dogovore, projekte, odločitve. Lahko se vam utrne kaka dobra ideja, le naivni in preveč zaupljivi ne smete biti. Vse podatke dvakrat preverite. V četrtek nato Merkur vstopi v tehtnico, znamenje prilagajanja in odnosov. Raje bomo sklepali kompromise, kot da bi se prepirali, iskali bomo srednjo pot in pripravljeni bomo marsikaj požreti za ljubi mir. Veliko bomo razmišljali o ljubezni. Bolj diplomatski bomo do drugih in se manj pripravljeni postaviti zase.

Sobota, 30. 9. Spodbuden dan, ko bomo težko pri miru, vleklo nas bo v naravo, želeli si bomo biti aktivni in odkrivati nove pustolovščine. Okoli 14. ure previdno, saj je večja možnost nezgod. Popoldne bo čas za ljubezen.

Nedelja, 1. 10. Ležeren, počasen dan za razvajanje in uživanje, saj je Luna v stabilnem in užitkarskem biku, ne dela pa pomembnih aspektov. Privoščite si čas za počitek, razvajajte se, kaj dobrega pojejte, predajte se partnerju.

Ponedeljek, 2. 10. Večja je možnost nesporazumov in napak pri dogovorih in komunikaciji, zato vse dobro preverite in ničesar ne sklepajte prehitro. Okoli 18. ure bo več živčnosti in nemira. Previdno na cesti in pri športu.

Torek, 3. 10. Zjutraj smo lahko zaskrbljeni zaradi slabih novic, črnogledi, obupani, stisnjeni v kot. Postopoma se bo negativno razmišljanje razkadilo in trudili se bomo izboljšati situacijo. Zvečer bo vse dobro.

Sreda, 4. 10. Luna bo ves dan v živahnih, radoživih dvojčkih, a brez pomembnih aspektov. Čas je za rutinska opravila, srečanja s prijatelji, obisk razstave ali koncerta, nakupovanje, druženje, urejanje korespondence …