Kažipot planetov: Strasti, poželenje, iskrivi pogovori ... (Suzy)

Čas je za počitnice, saj Sonce, Merkur in Venera usmerjata naše misli, predvsem pa čustva k družini. Preživljajte dneve s tistimi, ki so vam najbližji in jih imate najraje. Kaj lepega si privoščite in se s čim dobrim pocrkljajte. Če ne boste na dopustu, vsaj povabite bližnje na kak piknik.

Strasti, poželenje, iskrivi pogovori, želja po odkrivanju novega so odlična kombinacija za romantični izlet v dvoje. Samo pričakovanja naj ostanejo realna, pa bo to dan, ki si ga boste v ljubezni dolgo zapolnili.

Na splošno bomo bolj čustveni in občutljivi. Vikend bodo barvale strasti, saj sta Venera in Mars v sekstilu. Samski se opogumite in simpatijo kam povabite, vezani se odpravite na romantični oddih s partnerjem. V torek bomo lenobni, a zelo ustvarjalni, zato se posvetite svojim hobijem in duhovnosti. Venera v trigonu s Saturnom prinaša občutek, da se lahko zanesemo na partnerja, ki nam stoji ob strani. Sveže zveze se lahko poglobijo.

V sredo se ne prepirajte z močnejšimi nasprotniki, saj bo težko obveljala vaša. Naj velja, da pametnejši odneha.

Petek Petek, 28. 6. Jutro bo zaspano in nič se nam ne bo ljubilo, nato pa malo do 11. ure Luna vstopi v ovna in več bo odločnosti, energije, motivacije in zanosa. Manjše ovire bomo pogumno premagali. Čas je za šport.

Nedelja, 30. 6. Zjutraj poskusite vreči kaj čez ramo, saj čas ni primeren za razčiščevanje in težke pogovore. Najbolje je, da preženete neprijetne misli s športom. Popoldne bo Luna v biku, mi pa bolj realni in stabilni.

Ponedeljek, 1. 7. Zbudili se bomo entuziastični, polni načrtov. Drznost in volja za doseganje ciljev se bosta čez dan stopnjevali. Odlično za hojo v hribe, športne dejavnosti ali delo na vrtu. Večer bo romantičen, preživite ga v dvoje.

Torek, 2. 7. Merkur v levu nas bo navdal s samozavestjo in odločneje se bomo izražali. Jutro lahko prinese nekaj stresa, ostanite mirni. Popoldne se posvetite hobijem ali se odpravite na kakšno prireditev, da zasijete.

Sreda, 3. 7. Spodbudno, prijetno jutro bo uvod v dan, ki bo namenjen predvsem opravljanju rutinskih obveznosti, ne pa začenjanju česa novega. Luna bo v dvojčkih, tako bomo iskali družbo, nova poznanstva in dogodivščine.