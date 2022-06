Tom Cruise je rojen z ascendentom v strastnem, skrivnostnem, odločnem, prodornem škorpijonu. Karizmo, privlačnost in zapeljivost mu daje Neptun v prvi hiši, ki je poleg tega lepo povezan s Soncem in vladarjem Plutonom. Kljub težkemu otroštvu, obarvanemu z revščino in očetovim nasiljem, ki ga kaže Saturn na vrhu hiše doma in družine, ima igralec toliko igralskih in umetniških talentov, da je logično, da si je ustvaril ime in kariero. Vladar ascendenta je namreč na vrhu aspektne strukture zmaj, ki prinaša velik razvoj, rast, uspeh, sposobnosti in napredek, če premagamo ovire in notranje blokade...