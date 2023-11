Karierne prelomnice in velike spremembe (Suzy)

Stephen King je rojen z ascendentom na zadnjih stopinjah raka, kar mu daje posebno občutljivost, čustveno noto, navezanost na dom in domače, a glede na njegovo biografijo ga veliko bolj zaznamuje znamenje leva, s katerim se nadaljuje 1. hiša. Sonce, ki mu vlada, je v pridni, analitični, disciplinirani devici, ki spodbuja njegovo vestno vsakdanje delo. A hkrati je v kvadratu z Uranom, kar kaže ekscentričnost, čudne strahove in navade, nemir, nagnjenost k nesrečam in nepredvidenim dogodkom, tudi nenadni očetov odhod, kar mu nenehno zbuja podzavestno rano.

Stephen King FOTO: Mpnc Profimedia

Pomaga mu zmaj

V 1. hiši je tudi težavna, mračna, uničevalna konjunkcija Saturna in Plutona, ki mu v pozitivnem smislu prinaša jekleno voljo, nečloveško vztrajnost in disciplino. Zanimivo je, kako koristno je izrabil to temačno kombinacijo, ki vodi v kriminalne vode in lahko označuje tako žrtve kot storilce. Pri tem mu pomaga zmaj, aspektna struktura posebnih talentov, ki označuje uspešno pisateljsko kariero. Na eni strani se kažeta poslovna prodornost in pogum, volja za začenjanje novih projektov.

Rojstna karta Stephena Kinga

Opora v otrocih

Vladar kariere Mars je na ascendentu, v raku, tako dela doma, plodovito, uspešno, donosno. Na drugi strani zmaja so Venera, Merkur in Neptun, ki prinašajo domišljijo, umetniško žilico, velike ustvarjalne darove. Pisanje je tisto, kar ga prizemlji, stabilizira, usmeri na pravo pot, deluje kot terapija, saj obstaja možnost, da ga sicer zanese v različne odvisnosti kot drugo obliko bega pred težko preteklostjo in notranjimi viharji.

Veliko oporo najde tudi v otrocih. Jupiter in Luna v 5. hiši nakazujeta tako veliko kreativnost kot globoko čustveno povezanost, srečo in zadovoljstvo, povezano z njimi. Luna je v strelcu, kar prav tako uravnovesi njegovo potrebo po soočanju s svojimi demoni in težavnem kopanju po sebi. Prinaša mu optimizem, vedoželjnost in težnjo po široki razgledanosti, ki mu pomaga pri pisanju.

Čakajo ga velike spremembe in življenjski premiki. Pr. Mars, vladar kariere, je zamenjal znamenje in iz pompoznega leva vstopil v pridno devico. Lahko se bo loteval bolj rutinskega dela in postal bolj discipliniran. Pr. Luna vstopa v tehtnico, kar pomeni, da se bo usmeril v partnerstvo, lahko bo tudi več pisal o odnosih med svojimi liki. Drugo jesen pride pr. Luna na vrh zmaja, tako lahko pričakujemo zelo odmevne rezultate njegovega dela, pomemben dosežek, uspeh, dokončanje življenjskega projekta.

Po drugi strani se pr. Merkur pripravlja, da bo v začetku leta vstopil v strelca, kar bo morda odvzelo malo srhljivosti in temačnosti njegovemu pisanju, lahko se bo lotil drugačnih tem ali prestavil dogajanje zgodb na tuje. Tr. Jupiter letos še prinaša poslovne priložnosti, se ga bodo pa v 2024. dotaknili tudi mrki. Mrka na Veneri in Neptunu bosta spodbudila domišljijo, lahko se preseli, si vzame več časa za ženo, doseže naklonjenost javnosti in tekoče ustvarja. Tretji pa bo blizu vrha hiše kariere in prinaša poslovne spremembe, morda menjavo založnika.