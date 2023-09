Lani je na odru Popevke zapela z Nino Osenar, letos bo na njem skupaj s Saro Briški Cirman, ki jo poznamo tudi kot Raiven, stala kot sovoditeljica, a nas vsekakor čaka tudi še kakšno presenečenje, ki pa mora ostati skrivnost. Na odru imate veliko izkušenj, a vseeno je tak nastop, tako kot vsak nastop na tem prestižnem festivalu, nekaj posebnega. Imate kaj treme, čisto po pravici? Najprej in predvsem čutim veliko odgovornost do tega prestižnega festivala, do svoje vloge pri celotni zgodbi, do občinstva in vseh akterjev, ki so vpeti v projekt. Vsekakor nastop na tako prestižnem festivalu prin...