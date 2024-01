Gospodična pravnica, ki zbiralcem papirja ponuja goro zapiskov (Suzy)

Velikanski kamen se je odvalil od srca Adrijani Kamnik, ki je zelo uspešno preskočila še eno stopnico na svoji poti. Mladenka je zaključila študij prava in si oddahnila, da je za njo eno najbolj razburljivih obdobij. Vendar bo kmalu sledilo nadaljevanje, saj na akademskem področju še ni rekla zadnje. Njeni prvi vtisi po slavnostni podelitvi diplome so bili zabavni kot vselej.

Na podelitvi sta od ponosa kipela oče Primož in mama Tatjana. FOTO: osebni arhiv/instagram

»Včasih se mi je zdelo daleč do diplome, danes pa se mi zdi daleč samo še do doma,« se je odzvala Korošica in v svojem značilnem duhovitem slogu dodala: »Imam goro zapiskov, ki jih ponujam zbiralcem papirja.«

Veselje je bilo na vrhuncu. FOTO: osebni arhiv/instagram

Sedaj bo imela malce več časa za glasbene podvige. Mojstrica tisočerih glasov, s katerimi nas je skozi imitacije slavnih navduševala v oddaji Znan obraz ima svoj glas, zelo pogreša oder, mi pa komaj čakamo, da bomo lahko pogosteje uživali v njenih nastopih.