Glasbeni pozdrav je prebil led in gre s polno paro naprej (Suzy)

Nova narodnozabavna oddaja Glasbeni pozdrav je bila prvič na sporedu v petek zvečer, 15. marca. V njej prekaljeni televizijski in radijski voditelj Andrej Hofer gosti različne glasbene goste, od katerih lahko v pogovoru izvemo marsikaj novega.

»Vselej bosta osrednja protagonista predstavnika mlajše in starejše generacije, ki bosta v pogovoru z menoj izmenjala poglede na glasbo, obujala spomine, pokazala znanje ter avtorske ideje, dotaknili se bomo tudi njihovega zasebnega življenja in družinskih vezi, ki se v glasbi pogosto prepletajo,« nam je povedal izkušeni Hofer, ki je skupaj z urednico oddaj Ano Benkovič še soscenarist, režiserske niti pa ima v rokah Aljaž Bastič.

Andrej Hofer in Sandi Morel nas odslej zabavata ob petkih zvečer FOTO: osebni arhiv

Za popestritev v oddaji skrbi Primorec Sandi Morel, ki na radiu Robin znane Slovence in Slovenke gosti v svoji rubriki VIP-randi in Sandi. Izkušen glasbenik je, več let je bil član ansambla Biseri, tokrat je prvič stopil pred televizijske kamere. »To je zame nova izkušnja, ki jo še spoznavam, a se pri tem zelo dobro počutim. Celoten proces, od povabila do promocije, se je zgodil v pičlih 14 dneh, zato vse skupaj še prihaja za menoj,« nam je po snemanju prve oddaje dejal Morel, čigar naloga je, da nekoliko 'meša štrene' voditelju in njegovim gostom.

V drugi oddaji so bili gostje Uroš in Tjaša Hrovat Steklasa, Špela Pokeržnik in Tim Ribič FOTO: osebni arhiv

V prvi oddaji je bil osrednji gost vsem dobro poznani Štajerec Alfi Nipič s svojimi muzikanti, ki ima za seboj že 63 glasbenih let in bo jeseni slavil 80. rojstni dan. Alfiju se je na kavču, v pogovoru z voditeljem, pridružila Maša Uranjek Frece, pevka skupine Chicas, nekdanja navihanka, učiteljica petja, glasbena pedagoginja ter velika ljubiteljica živali in narave. Od njiju smo v zabavnem kvizu izvedeli marsikaj, česar do zdaj nismo. Med drugim to, da se je Alfi nekoč sedem let ukvarjal s športom in treniral judo ter da je največ, kar 360 duetov, posnel z Jožico Svete, s katero sta skupaj pela v Avsenikovem tercetu.

Skupina Chicas je prav tako nastopila v prvi oddaji FOTO: osebni arhiv

Poleg Alfija in njegovih muzikantov so v oddaji pele in igrale Chicas, predstavili pa so se še mladi in energični Prebrisani muzikanti. Z ljudsko Pod rožnato planino sta navdušila akademsko izobražena glasbenika in profesionalna operna pevca Eva Černe Avbelj in Klemen Torkar, ki sta to pesem odpela samo za oddajo Glasbeni pozdrav.

V petek, 22. marca, smo lahko v oddaji spremljali Tjašo Hrovat Steklasa in njenega Uroša, ki je avtor vseh njunih uspešnic. Gost je bil še Janez Per, vodja Alpskega kvinteta, a tudi kmet, nekdanji župan Mengša, oče in dedek, ki se mu je pridružil Oto Pestner, ki je lani praznoval 55 let solistične glasbene kariere. Prisluhnili smo lahko še izvrstnemu tenoristu Slovenskega okteta Timu Ribiču in Špeli Pokeržnik ter ansamblu Jureta Zajca.