Festivalsko poletje se je začelo (Suzy)

Za nami je prvi festival narodnozabavne glasbe, ki se je odvijal na Vurberku. Letošnji je bil že 31. po vrsti, udeležilo pa se ga je dvanajst ansamblov. Nastopili so ansambli Natura, Nikoli ni prepozno, Hram, Peter Prohart trio, ansambel Občutek, trio Unis, ansambla Razgled, Pojoči dohtarji, ansambel Andreja Bajuka, ansambel Petan, kvartet Svit z Marino in Tomažem, tudi letos so se na Vurberk iz Pivke podali Fantje spod Šilentabra, ki so se v zgodovino že lani zapisali kot zadnji, ki so na tem festivalu prejeli prestižno plaketo Jožeta Šifrarja za najboljše večglasno petje. Te letos na festivalu namreč niso več podelili.

Denis Petan z zlatim zmajem občinstva, ki si ga je ansambel Petan na Vurberku prislužil za polko Povej, če rada.

So pa podelili plaketo Fanike Požek za najboljše besedilo, ki jo je prispeval Sazas. Prislužil si jo je avtor besedila pesmi Tople poletne noči Miha Vitovec. Hkrati je bila prav ta skladba, ki jo je izvedel kvartet Svit s citrarko Marino Hrovat Božnik, harmonikarjem Tomažem Skarlovnikom in petimi pevci, med katerimi je eden najbolj znanih in uspešnih glasbenikov Brane Klavžar, najboljša po mnenju strokovne komisije, ki jim je zato podelila enega od dveh zlatih zmajev. Drugi zlati zmaj, po izboru občinstva, je šel v roke članov dolenjskega ansambla Petan, ki so poslušalce prepričali s polko z naslovom Povej, če rada. Prav tako so na Vurberku podelili plaketo Lojzeta Slaka, tokrat za najboljšo melodijo, ki jo je za polko z naslovom Pamet zgubu napisal Mitja Jerančič, član zmagovalnega tria Unis, ki je polko izvedel.

Trio Unis, Fantje spod Šilentabra in Peter Prohart trio se bodo že čez teden dni znova srečali na 51. festivalu v zamejskem Števerjanu, kjer bodo še ansambli Brin, Šmarnogorski kvintet, ansambel Rujni muzikanti, ansambel Taims, Godci novi veseli jahači, ansambel Boršt, ansambel Gašperja Mirnika, ansambel Pik in ansambel Emonski tamburaši. Mi upamo, da bodo Fantje spod Šilentabra imeli na poti do Števerjana več sreče, kot so jo imeli ob vožnji na Štajersko, na Vurberk. Med potjo so imeli namreč težave z gumo, zato so se ustavili na Lopati pri Celju. A jih to ni pretirano vznejevoljilo, saj so postanek izkoristili za to, da so zapeli in zaigrali kar na postajališču, še preden so na svoj kombi namestili novo gumo. Izbrali pa so, kakopak, Slakovo vižo Moj avto, ki so jo malček priredili, saj so na koncu zapeli: »… pa spet čez griče in čez doline, na grad Vurberk zamujamo, a prihajamo.« Upamo torej, da v Števerjan prihodnji petek ne bodo zamujali, ne nazadnje bodo imeli do tja nekoliko krajšo pot.

Trio Unis so si na Vurberku prislužili nagrado za najboljšo melodijo skladbe Pamet zgubu.

Vsi našteti ansambli bodo v petek nastopili na polfinalnem večeru, tisti, ki jih bo izbrala strokovna komisija, pa se bodo ponovno zbrali v nedeljo, 2. julija, ko bodo pod Borovci najboljšim podelili nagrade. Šest ansamblov, med njimi ansambel Občutek, ki je bil že na Vurberku, pa se že pripravljajo na festival v Oplotnici, ki bo 7. julija. Tam bodo, poleg Občutka, nastopili še ansambli Brloga, Čakš, Utrip, Zažur in Mladi asi.