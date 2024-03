Drama na britanskem dvoru: na delu so hekerji in laži o smrti (Suzy)

Pravijo, da je vsega kriv princ William. Če ne bi nenadoma odpovedal neke javne dolžnosti zavoljo 'osebnih razlogov', ne bi bilo toliko vprašanj o zdravju njegove žene in njunem zakonu. A kot je kraljica Elizabeta II. vedno govorila: podaniki te morajo videti, da ti verjamejo. Zato sta se William in Kate odpravila na tržnico, kjer so ju videli (in posneli) naključni obiskovalci, da so se lahko na lastne oči prepričali, da sta ljubeča in nasmejana kot vedno. Saj so potem na spletu govorili, da je bila to njena dvojnica in da Kate še vedno skrivajo, a nič ne de.

Kralj je poskrbel, da so govorice potihnile. FOTO: Profimedia

Bolj jih skrbi, da je ob zanimivih govoricah radovednost premagala zaposlene v bolnišnici, kjer so valižansko princeso zdravili, da so poskušali vdreti v njeno zdravstveno kartoteko. Menda jim ni uspelo, kraljevo družino pa so hkrati zadele še lažne govorice iz Rusije, da je kralj Karel III. zaradi raka že umrl. Tudi on se je spomnil maminega prepričanja in se podanikom pokazal v avtomobilu na poti v London. Ubogi modrokrvneži nimajo miru!