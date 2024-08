Doković si je izpolnil zelo veliko željo (Suzy)

Da je največji teniški as Novak Đokovič tako dolgo čakal na svojo prvo olimpijsko medaljo, se zdi skoraj neverjetno, a vendar si je srbski šampion v Parizu naposled priigral najbolj zaželeno zlato. Po zmagi v četrtfinalu je imel sedemintridesetletnik težave s poškodovanim kolenom, ki so mu ga operirali pred dvema mesecema, a vseeno na poti do finala ni izgubil niti enega niza, tako kot njegov 21-letni nasprotnik Carlos Alcaraz, ki je Novaka nedavno premagal na Wimbledonu.

Ponosni teniški as z medaljo FOTO: Profimedia

Največje zmagoslavje v karieri si je dolgo želel, priznal je, da je priprave med celotno sezono popolnoma podredil olimpijskemu turnirju. Nasproti mu je stal 21-letnik, ki je v zadnjih dveh sezonah osvojil kar štiri turnirje za veliki slam. Pred nekaj tedni je z zmago proti Srbu v finalu osvojil svoj drugi zaporedni Wimbledon. Zmago v finalu, ki so si ga ogledali številni zvezdniki, ne le monaški princ Albert II., pač pa tudi Sharon Stone, John Travolta, Tom Brady in Serena Williams, je Novak najprej v solzah praznoval z družino, h kateri se je prebil čez tribuno, potem jo je v olimpijski vasi proslavil še s srbskim kolom.