Dobra vila Maja: Bodite hvaležni za vse, kar imate in ste (Suzy)

Velikokrat me ljudje vprašajo, kaj pomeni, da imaš višjo frekvenco. Odgovor je zelo preprost: to pomeni, da si v zavedanju in prebujenosti. Zavedaš se, kaj se dogaja okoli tebe, predvsem pa zakaj. Če si v zavedanju oz. imaš višjo frekvenco, se zavedaš, zakaj na tvojo pot stopajo določeni ljudje oziroma s kakšnim razlogom so v tvojem življenju. Takrat spoznaš, da ti nihče in nič nič ne more, če ti tega ne dovoliš. Ko razumeš delovanje stvari oz. zakaj privlačiš določeno stvar, se naučiš vzdrževati energijo. Ko ti to uspe, gre vse samo še navzgor. Takrat se začneš zavedati, da si vrste magnet,...