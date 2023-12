Morda vas bo navdušila izdelava botaničnih svečk, ki je lahko tudi prava cvetlična terapija, pravi Polonca Andrejčič Mušič, velika ljubiteljica narave, ki vse leto z veliko ljubezni po travnikih in vrtovih nabira cvetlice, trave in zelišča. Med drugim iz njih izdeluje tudi botanične svečke. Njene ročno narejene svečke iz čisto pravih, v vosek ujetih listov, vejic in cvetlic, so prave male mojstrovine, ki nam pripovedujejo zgodbe o omamnih dišavah začimb ter svežini dehtečega cvetja, ki raste na vrtovih ter neskončnih cvetočih travnikih in poljih, zgodbe o valovih Mediterana ter ruševju in vet...