CoCo Lee je orala ledino za sorojake (Suzy)

V 48. letu je umrla hongkonška pevka CoCo Lee, ki jo poznamo po tem, da je za pesem A Love Before Time iz filma Prežeči tiger, skiti zmaj leta 2001 prejela nominacijo za oskarja za najboljšo originalno pesem. Njeni sestri sta na družbenih medijih pojasnili, da se je več let borila z depresijo in se ji je stanje v zadnjih mesecih močno poslabšalo. Smrt je bila posledica samomora: »Čeprav je CoCo poiskala profesionalno pomoč in se na vso moč borila proti depresiji, je bil demon v njej premočan.«

CoCo Lee je na podelitvi oskarjev leta 2001 odpela pred večmilijonskim televizijskim občinstvom in postala prva kitajska glasbena izvajalka, ki je nastopila na tej prireditvi.

Leejeva je nase opozorila, tudi ko je leta 1993 na tekmovanju talentov hongkonške televizije zasedla prvo mesto, leto pozneje je izdala prvi album v mandarinščini in leta 1999 prvega v angleščini. Njen zadnji od 18 albumov je izšel leta 2013. V zadnjih 29 letih je osvojila več mednarodnih priznanj za najbolj prodajane pesmi in očarala občinstvo, ves čas pa se je zavzemala za uveljavitev kitajskih izvajalcev na svetovni glasbeni sceni, sta še zapisali sestri.