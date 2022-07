Challe Salle: Čas je za družino!

Raper in vzornik številnih mladih Challe Salle ni bil še nikoli srečnejši. Na dopustu v Egiptu je namreč pokleknil pred svojo najdražjo, lepotico Yvonne Srdoč, in jo zaprosil za roko. Poskrbel je, da je bila zaroka pravo presenečenje, njegova romantična poteza, ko je med večernim sprehodom pokleknil in iz žepa potegnil škatlico s čudovitim prstanom, pa je brez besed pustila njegovo najdražjo, ki si bo sanjsko zaroko zapomnila do konca svojih dni. »Rekla je da!« je presrečen priljubljeni glasbenik, ki nič več ne skriva, da si z Yvonne srčno želita, da bi bili kmalu trije – pravzaprav je lani napovedal, da bosta poskrbela, da se bo njuna družinica letos razširila.

Neizmerna sreča na obrazu novopečene zaročenke vrhniškega raperja

Njegov pogled na življenje se je namreč spremenil pred dvema letoma, ko ga je njegova štiri leta mlajša sestra Maja najprej prehitela s poroko, lani spomladi pa je rodila deklico Isabello, ki je v ponosnem stricu prebudila čustva, o katerih si ni upal niti sanjati.

»Želim si ustvariti družino. Družina mi res pomeni vse in mi je bila poleg zdravja vedno na prvem mestu,« je iskren Challe Salle, ki ne skriva, da zadnje čase premišljuje tudi o družini, ki si jo želita ustvariti z Yvonne.

Nečakinja Isabella je v njem prebudila očetovska čustva.

O svoji najdražji je simpatični glasbenik že povedal, da jo je spoznal, ko je bil na dnu, poleg tega pa ceni, da se je njegova zaročenka pred leti zaradi njega preselila v Slovenijo in za seboj na Hrvaškem pustila vse – družino, prijatelje, šolo in službo. In to je nedvomno dokaz, da je raper našel kraljico svojega srca, ki je tudi sama priznala, da se v njej že nekaj časa prebuja materinski čut. Zato nas prav nič ne bo presenetilo, če bosta zaljubljenca v kratkem naznanila, da pričakujeta prvega otroka.