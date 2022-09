OSUPLJIVO ŽIVLJENJE

Boris Vene: Bogati bodo tisti, ki bodo samooskrbni

Enemu najbolj nenavadnih in navdihujočih ljudi so v izziv stvari, ki jih ni še nihče naredil, tu želi dosegati presežke. Vse življenje neutrudno raziskuje človeka, njegovo psiho, zavestna in nezavedna zakoreninjena prepričanja ter svoje obširno znanje predaja v knjigah, uspešnicah doma in po svetu, njegove delavnice in programi pa so razprodani.