Boris Cavazza in Majda Širca nazdravljata novi monografiji (Suzy)

V zbirki Ita Rina je izšla nova filmska monografija o Borisu Cavazzi, ki jo je napisala Majda Širca, diplomirana umetnostna zgodovinarka, novinarka in urednica, ki je bila nekoč tudi slovenska ministrica za kulturo. »Borisu Cavazzi preprosto verjamemo, ker mislimo, da ne igra. Četudi ga prevevajo mediteranski melos, okus po morju, vonj po soncu, šarm zapeljivca, čutni odtisi telesa in erosa, ni nič manj prepričljiv in poveden v vlogah, pri katerih nosi duhovniški talar, vojaško uniformo ali brzda romskega konja,« je zapisala.

Boris v filmu Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica

Ob izdaji knjige je bila ganjena tudi Borisova žena Ksenija Benedetti, ki je dejala: »To je veliko delo in veliko darilo. Hvala izdajatelju Društvu slovenskih avdiovizualnih igralcev in Majdi, ki je z veliko natančnosti in predanosti Borisu ustvarila filmski spomenik. Bil je lep, lep večer.«