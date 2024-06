Otroci, žene, zaročenke in partnerice so se podali v Nemčijo, da jim s tribun dajejo dodatno moč za preboj v naslednji krog. Pobrskali smo, katere lepotice grejejo srca naših junakov, in navdušeno spoznali, da niso produktivni le na zelenicah, temveč tudi pri ustvarjanju podmladka. Morje poljubov Prvo ime slovenske nogometne reprezentance je nedvomno Benjamin Šeško. Da mu gre vse kot po maslu, pričajo izjemni rezultati, vrtoglave pogodbe in urejeno ljubezensko življenje, čeprav jih šteje komaj 21. Ni skrivnost, da gre za silno odgovornega fanta, ki mu zaupanje najdražje pomeni veliko več kot...