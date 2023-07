Avsenikove viže odmevale z Ljubljanskega gradu

Letošnje leto je v znamenju 70. obletnice začetka Avsenikove glasbe, ko so zazveneli prvi toni Avsenikovih viž, ki so doma in v tujini izjemno priljubljene še danes. Brata Vilko in Slavko Avsenik sta svoje muziciranje iz domače Jožovčeve gostilne v Begunjah in drugih bližnjih vasi ponesla v svet, saj je zasedba znamenitih bratov Avsenik stala na največjih odrih Evrope, Severne Amerike, Kanade, gostovali so celo v prestižni Berlinski filharmoniji, večkrat razprodali münchensko Olympiahalle, ljubljansko Halo Tivoli, odpirali so polete v Planici, gostovali na olimpijskih igrah v Sarajevu, v milij...