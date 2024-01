Starši so jo 'okužili' z glasbo, ko je bila še v zibelki (Suzy)

Pravzaprav je hči znanega basista Vinka Freceta, dolgoletnega člana ansambla Igor in zlati zvoki, ki je bil pred tem član Šentjurskih muzikantov. Vinkov brat Štefan je Alenkin stric, pevka je prav tako njegova soproga Anka. Štefan je znani izdelovalec diatoničnih harmonik Frece, ki jih zdaj izdeluje njegov sin Štefan Frece mlajši, Alenkin bratranec. »Njegova sestra in moja sestrična je Ani Križanič, vsem dobro znana pevka lastne zasedbe Hotel za srečo. Moja teta je pevka Milena Klinc, žena glasbenika Mira. Njuna hči Marina, moja sestrična, je poročena z modrijanom Franjem Osetom,« našteva sorodstvene vezi Alenka, ki ima dva brata glasbenika. Martin igra v ansamblu Igor in zlati zvoki, Vilko pri različnih zasedbah, poročen je z Mašo, znano glasbenico skupine Mjav in Chicas, ki se je priženila v to številčno Frecetovo družino in je postala Alenkina svakinja.

Pri Godbi Liboje igra saksofon. FOTO: osebni arhiv

»Sama sem se z glasbo okužila že v zibelki, saj je moj ati nenehno vrtel skladbe ansambla bratov Avsenik. Zato to glasbo nosim v srcu od mladih nog. Sama sem že pri desetih letih posnela prve tri otroške pesmice v studiu pri Igorju Podpečanu,« se začetka glasbene poti spominja Alenka. »V osnovni šoli sem bila aktivna pri projektu Korajža velja, takrat smo veliko nastopali po vsej Sloveniji. Šest let sem pela v ansamblu Mira Klinca, kot pevka sem tu in tam pomagala še drugim ansamblom,« nam še zaupa. Že 27 let je članica godbe Liboje, v kateri igra saksofon, na začetku je igrala prečno flavto. Na kakšnem koncertu tudi zapoje. »Zadnja leta se zelo rada preizkusim v oblikovanju naših scen na odru,« nam pove simpatična pevka, po poklicu trgovska potnica in komercialistka za frizerstvo in kozmetiko.

Alenka je umetniška duša. FOTO: osebni arhiv

»Sem umetniška in ustvarjalna duša, rada imam ročne spretnosti in ples, če imam čas, rada ustvarjam na nohtih in urejam slavnostne pričeske. V otroštvu sem zelo rada risala in slike podarjala. Risanje me je spremljalo še v srednji šoli. Sem samouk, a nas je v družini še nekaj z risarskim talentom. Rišem različne motive, najraje konje, na slikah se znajde še kakšna Avsenikova klavirska harmonika. Eno teh sem podarila Miru Klincu. Ta risarski talent sta podedovala oba otroka Glorija in Lovro, ki zdaj že rišeta lepše kot jaz, zato sem čopič že odložila,« se smeji Alenka, ki je 12 let povsem posvetila otrokoma in ni bila delovno aktivna, niti ni bila v nobeni glasbeni zasedbi. Šele zdaj, ko sta otroka malo zrasla, se je vrnila v družbo in na glasbene odre.

Alenka z bratoma Vilkom, ki je mož Maše Frece, in Martinom. FOTO: osebni arhiv

Ob neki priložnosti jo je slišal peti Boris Lah, ki je ravno iskal člane za ansambel, s katerim se je lani prijavil na Ptujski festival. »Povabil me je k sodelovanju in nastala je super druščina glasbenikov. Na Ptujskem festivalu smo postali najboljši ansambel med kvinteti. Čeprav ne nastopamo redno, nas od takrat vabijo na različne konce, a se udeležujemo le raznih dobrodelnih prireditev. Vsaj enkrat mesečno se sestanemo na vajah, saj se pripravljamo na prvi samostojni koncert, ki bo 24. septembra letos v Žalcu.« Občasno, če ji dopušča čas, pomaga tudi skupini Mjav in sodeluje v ženskem kvartetu.