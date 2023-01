Pomanjkanje energije? Uravnovesite došo kapha

Ajurveda depresijo, žalost, pomanjkanje energije pogosto povezuje z neravnovesjem doše kapha. Ker je ta doša počasna, nam v iskanju ravnovesja pomaga, če smo bolj aktivni, odstranimo strupe iz telesa in okrepimo vitalnost.

Ajurvedski zdravniki Chopra centra priporočajo vsaj pol ure vadbe joge na dan, vsaj pol ure dejavnosti v naravi, več sveže zelenjave v prehrani, omejevanje predelane hrane in alkohola, toplo in pikantno hrano s cimetom, žafranom in kajenskim poprom, izogibati se je treba hladni hrani. Sveže stisnjen zelenjavni sok bo pomagal pri razstrupljanju, tako kot ingverjev čaj zjutraj in zvečer. Morske alge pospešijo metabolizem in povečajo energijo, masaža s toplim sezamovim oljem pa znižuje raven kortizola in povečuje raven serotonina.

V poštev pride tudi dodajanje rodiole in kardamoma, ki zmanjšuje vnetja. Prav tako svetujejo, da omejite sedeče dejavnosti in gledanje televizije ali visenje na internetu, pomagajo čiščenje hiše in vsakodnevna rutina, družabni stiki in splošna skrb za dobro počutje, pravijo.