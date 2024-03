Znani spregovorili o planiškem spektaklu. Avsenik: Naj bo zadnja za Prevca nepozabna

Vsak skakalni navdušenec ima svoj najljubši spomin na Planico, a najlepše so vedno sooblikovali zlati slovenski orli. Letošnji praznik bo posebej omenjen v zgodovinskih knjigah, bo prizorišče zadnjega leta prvega slovenskega skakalnega šampiona Petra Prevca. V pričakovanju ganljivega slovesa so tudi številni znani slovenski navijači.

Sašo Avsenik, glasbenik:

»Planica je močan slovenski simbol. Veliko smučarskih skakalnic z ansamblom obiščemo pozimi, a takšne atmosfere ni nikjer drugje na svetu. Ko po Evropi v slovenščini igramo skladbo Planica, vidimo, kaj ta ljudem pomeni, da to ni le naša interna, slovenska stvar. Naša družina je bila od nekdaj tesno povezana z njo, ata Slavko je nekoč skakal, ko se je gradila letalnica, pa je ansambel zanjo priredil dobrodelni koncert.«

Sašo Avsenik FOTO: Dejan Javornik

»Napovedal sem že, da bo letošnja Planica legendarna, zlasti zaradi Prevčevega oznanila. Počaščen sem, da nam bo tam namenjeno tako vidno mesto, bo pa tudi naša glavna naloga, da podpiramo skakalce. Prav tako mi je v čast, da bomo lahko pospremili zadnji Petrov polet. Z njim se čutimo močno povezani tudi prijateljsko, saj smo jima z Mino igrali tudi na poroki. Želim mu, da ga bodo ob melodiji Planice vedno prevzeli le najlepši spomini. Naj bo ta zadnja nepozabna!«

Primož Peterka, nekdanji smučarski skakalec:

»V Planici od slovenskih skakalcev, ki so znani kot odlični letalci, tako ali tako ogromno pričakujemo. Navijal bom tudi za kakšno zmago, zakaj pa ne. O Petru Prevcu pa dovolj povedo že njegova osebnost in rezultati, ki jih je nanizal. Vedno je bil skromen in inteligenten fant, tako kot tudi drugi fantje. Je nedvomno izjemen skakalec in tudi velika osebnost. Čeprav ni človek velikih besed, imajo te toliko večjo težo. Želim mu seveda vse najboljše, lahko pa v začetku športnega pokoja pričakuje, da se mu bo življenje močno spremenilo.«

Primož Peterka FOTO: Roman Šipić/Delo

»Ni preprosto začeti novega poglavja. Svetoval bi mu, da si čim prej poišče neko novo stvar, ki ga bo zaposlovala. Spomine je lepo obujati, a je dobro ustvarjati tudi nove. Kakšni so njegovi načrti, niti ne vem, zagotovo pa ima dovolj znanja in izkušenj, da se bo znašel. Za slovenske skoke bi bilo vsekakor zelo dobrodošlo, da bi ostal povezan z njimi.«

Irena Yebuah Tiran, operna pevka:

»Peter je moj najljubši športnik. Ker sem sama zelo eksploziven in nemiren človek, me navdihujejo njegova mirnost, zbranost in preudarnost. Velikokrat je dokazal, da ni le vrhunski športnik, temveč tudi oseba, ki mu je mar za soljudi. Iskreno se veseli uspehov svojih sotekmovalcev, in to zame šteje več kot vse lovorike. Nazadnje si je, recimo, na čelado nalepil žabo v podporo kolegu iz reprezentance.«

Irena Yebuah FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Nikoli ne bom pozabila njegovega rekordnega skoka v Vikersundu in OI v Sočiju. Želim mu predvsem veliko zdravja zanj in za njegovo družinico. Ostajam njegova zvesta oboževalka in bom navijala zanj tudi na njegovih novih življenjskih poteh. Se vidimo v Planici!«

Žan Kranjec, alpski smučar:

»S Petrom Prevcem sva isti letnik, med drugim se ga spomnim z mladinskih OI leta 2009 na Poljskem. Že tedaj je zmagoval in kazal izjemno nadarjenost. Danes je legenda smučarskih skokov, eden od velikanov slovenskega športa. Vedno je na nek način žalostno, ko se športna kariera konča, a za vsakogar enkrat pride tisti čas. A glede na to, kolikokrat in kako dolgo nas je razveseljeval s svojimi uspehi, njegovo slovo v Planici nikakor ne more biti žalosten dogodek.«

Žan Kranjec FOTO: Matej Družnik

»Vidim, da je trenutno v dobri formi, želim mu, da bi dobro tekmoval vse do konca. Naj na zadnji tekmi čim bolj uživa, vendarle gre za zelo pomemben trenutek v življenju. Verjamem, da si bo nato vzel nekaj časa, da strne misli, potem pa mu želim vse najboljše, da bi našel nekaj, kar ga bo veselilo tako, kot so ga skoki. Sam priložnosti za obisk Planice žal tudi tokrat ne bom imel, me pa veseli, da sem si lahko lani tam ogledal tekmo na svetovnem prvenstvu.«

Nuša Derenda, pevka:

»Vrsto let sem redno hodila v Planico, velikokrat so bili ti obiski povezani z nastopi. Pred približno 20 leti so me povabili, da zapojem naši legendi Jožetu Šlibarju, ki me je nato povabil tudi na tekmo. Tedaj je 18. rojstni dan praznoval Rok Benkovič in tudi to praznovanje se je močno zavleklo. Bilo je naporno, a vedno tudi izjemno prijetno, imela sem priložnost spoznati marsikaterega slovenskega skakalca, med drugim tudi Petra Prevca. Vedno je bil precej zadržan, toda zelo prijazen.«

Nuša Derenda FOTO:: Marko Feist

»Skoke od nekdaj zelo rada spremljam, kako jih ne bi ob vseh teh uspehih naših orlov. Spominjam se, kako izjemno vzdušje je bilo pred nekaj leti ob zmagi na ekipni tekmi, tisto huronsko navijanje, glasne troblje. Od nekdaj je bila moja želja, da bi tam lahko zapela Zdravljico ob kakšni slovenski zmagi. Upam, da se mi bo ta želja kdaj uresničila.«